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    28.04.2020 - 07:00 |

    Gül üreticileri mağdur durumda

    İzmir’in Menderes ilçesinde, geçimlerini yetiştirdikleri gülleri satarak karşılayan üreticiler, koronavirüs salgını nedeniyle mağdur oldu.

    Gül üreticileri mağdur durumda

    İzmir’in Menderes ilçesinde, geçimlerini yetiştirdikleri gülleri satarak karşılayan üreticiler, koronavirüs salgını nedeniyle mağdur oldu. Seralarda yetişen gülleri satamayan üreticiler, hepsini çöpe atmak zorunda kaldı. Egedesonsöz’ün haberine göre 1.5 dönümlük serada gül yetiştiren üreticilerden Hacer Salı, evlerinin geçimini sağlayan bu güzel gülleri ilk defa çöpe attıklarını söyledi. Bir destede yaklaşık 20 tane gülün bulunduğunu ve bunu piyasa koşullarına göre 5 ile 20 lira arasında değişen fiyatlara sattıklarını belirten Salı, “Normalde her yılın bu aylarında çiçek kooperatifleri bu çiçekleri alırdı. Ama şimdi alamıyor çünkü satış yapamıyorlar. Bu süreçte ancak devletin bu çiçekleri alarak gül suyu fabrikalarına vermesi gerekiyor. Yoksa hiç bir şekilde satış yapamayacağız. Ciddi anlamda mağduru” dedi.

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