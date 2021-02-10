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    HaberlerEge Haberleri Gülbahçe’ye yapılaşma yasağı
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    10.02.2021 - 00:01 | | KADİR ÖZEN DHA

    Gülbahçe’ye yapılaşma yasağı

    DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir kentin 30 Ekim’de sarsılmasının ardından, sıcak suyun çıktığı Gülbahçe’de fayın deprem üretme riski taşıması nedeniyle yapılaşma yasağı getirildiğini kaydetti

    Gülbahçe’ye yapılaşma yasağı

    Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim’de meydana gelen 6.6’lık depremin ardından sıcak su kaynağının yer yüzüne çıktığı Gülbahçe fayında inceleme yaptı. Uzmanların hazırladığı rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Raporun ardından fay hattı üzerinde kalan alanlara yapılaşma yasağı getirildi. İzmir’de ilk kez bir fay hattının üzerinde yapılaşma yasağının getirildiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, şunları dile getirdi:

    Sıvılaşma gözlendi

    “Gülbahçe fayının kuzey kesimleri körfezde, bazı bölümlerde sıvılaşmalar gözlendi. Yanal yayılma denilen deformasyonlar gelişti. Zeminin çok zayıf olmasından, içinde su olmasından kaynaklanan bir durum. Titreşim sırasında yanal bir yayılma gerçekleşti ve sıvılaşma meydana geldi.
    Fayın üzerinde herhangi bir yapı olmadığı için can ve mal kaybı yaşanmadı.”

    Üç kola ayrıldı

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünün bu bölgede olduğunu ifade eden Sözbilir, “Bu bölgede yapılan çalışmalarda özellikle açtığımız hendeklerde, fayın geçmiş dönemlerde 3 kola ayrılarak depremler ürettiğini ve açtığımız hendeklerde birden fazla depremin aynı kollar üzerinde gerçekleştiğini saptadık” dedi.

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