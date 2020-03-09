Gülcan Usta, işini sanata dönüştürdü

Demirciliğe olan tutkusunu eğitimini aldığı moda tasarımıyla birleştiren Gülcan Felekoğlu Akın, demire farklı bir yorum getirdi. Muş’un Varto ilçesinde demircilik yapan Caner Akın ile hayatını birleştiren Gülcan Felekoğlu, evde oturmayarak eşinin yanında çıraklık yapmaya başladı. Bir süre sonra İzmir’e taşınarak Yamanlar Mahallesi’nde eşiyle bir atölye açan Gülcan Usta, bir yandan geçimini sağlamak için demirden balkon, pencere ve kapı korkulukları yapıyor, diğer yandan da tutkusunun peşinden giderek heykellere ve aksesuvarlara imza atıyor.



