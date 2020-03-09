09.03.2020 - 07:00 | | HALİL FİDAN AA
Gülcan Usta, işini sanata dönüştürdü
Demirciliğe olan tutkusunu eğitimini aldığı moda tasarımıyla birleştiren Gülcan Felekoğlu Akın, demire farklı bir yorum getirdi.
Demirciliğe olan tutkusunu eğitimini aldığı moda tasarımıyla birleştiren Gülcan Felekoğlu Akın, demire farklı bir yorum getirdi. Muş’un Varto ilçesinde demircilik yapan Caner Akın ile hayatını birleştiren Gülcan Felekoğlu, evde oturmayarak eşinin yanında çıraklık yapmaya başladı. Bir süre sonra İzmir’e taşınarak Yamanlar Mahallesi’nde eşiyle bir atölye açan Gülcan Usta, bir yandan geçimini sağlamak için demirden balkon, pencere ve kapı korkulukları yapıyor, diğer yandan da tutkusunun peşinden giderek heykellere ve aksesuvarlara imza atıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.