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    HaberlerEge Haberleri ‘Gülçin, bizim mucizemizsin’
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    06.02.2021 - 07:00 | | GÖKÇE ADAR DHA

    ‘Gülçin, bizim mucizemizsin’

    İZMİR depreminde yıkılan binanın enkazından 16 saat sonra kurtarılan ve hastaneden en son taburcu edilen depremzede olan Gülçin Aykut Soydan’a, eşi ve arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

    ‘Gülçin, bizim mucizemizsin’

    İZMİR depreminde yıkılan binanın enkazından 16 saat sonra kurtarılan ve hastaneden en son taburcu edilen depremzede olan Gülçin Aykut Soydan’a, eşi ve arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Balkona çıkan Soydan, ellerindeki balon ve konfetilerle arkadaşlarını görünce büyük mutluluk yaşadı. Soydan’ın evinin otoparkında toplanan arkadaşları, balon ve konfetilerle ‘Gülçin sen bizim mucizemizsin’, ‘İyi ki doğdun Gülçin tezahüratları yaptı.
    38. yaşını arkadaşlarının sürprizi ile kutlayan Soydan, “Çok şaşırdım, tamamen sürpriz oldu. Çok mutluyum” dedi. 1,5 ay yoğun bakımda kaldığını ifade eden ve vücudunda hissizliğin devam ettiğini söyleyen Soydan, “Deprem anında marketteydim. Çok hızlı gelişti her şey. Kasada parayı öderken omzumdan bir şeyin vurduğunu hissettim. Daha sonrasında göçük altında kaldığımı fark ettim. Çok korkmuştum. Sakin kalmaya çalıştım” dedi. l

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