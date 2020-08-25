GÜLDER’den Başkan Tugay’a tam destek geldi

Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) üyeleri, Karşıyaka Mavişehir’de TOKİ tarafından satılan alanın korunması için mücadele başlatan Belediye Başkanı Cemil Tugay’a destek verdi. Başkanla birlikte alanda incelemelerde bulundu.

GÜLDER Başkanı Tuğrul Şahbaz, “Bu alanın konut ya da başka amaçlarla rekreasyon alanı dışında kullanılması bir çeşit katliam olacak. Burası Ramsar Sözleşmesi ile korunan alanlardan. Flamingolar ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Alanın korunması sadece Karşıyaka’nın sorunu değil. Başkanımızın yanındayız” dedi.

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Ziyaretin moral verdiğini belirten Başkan Tugay da, rekreasyon alanının özel mülkiyetin kullanımına açılmaması gerektiğini vurguladı, “Sosyal donatı alanı, yeşil alan ve spor alanı olarak ayrılmış yerlerin TOKİ eliyle satışa çıkmasını doğru bulmuyoruz. Bu itirazımızı dile getirmeye, hukuk çerçevesinde mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz. Meclis üyelerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. GÜLDER’in Go-Kart pistine karşı başlattığı mücadele sonuç verdi. Benzer bir durum burada da yaşanır, hepimizin beklediği hayal ettiği güzel sonuca ulaşırız” diye konuştu.