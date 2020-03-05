05.03.2020 - 00:01 |
Güllük, yaza hazırlanıyor
Yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan, Milas’ın en büyük mahalleleri arasında bulunan Güllük yaz sezonuna hazırlanıyor.
Başkan Muhammet Tokat, Güllük’te incelemelerde bulundu.
Projelerini anlattı
Başkan Tokat, “Öncelikle yolları düzenleyeceğiz, Bayrak tepesi olarak bilinen alana yeni bir sosyal tesis kazandıracağız. Çamlık Caddesi üzerinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait ve belediyemize kiralanan alanda bir kafe açma planımız var. Halk plajı yapmak istiyoruz” diye konuştu.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.