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    HaberlerEge Haberleri Güllük, yaza hazırlanıyor
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    05.03.2020 - 00:01 |

    Güllük, yaza hazırlanıyor

    Yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan, Milas’ın en büyük mahalleleri arasında bulunan Güllük yaz sezonuna hazırlanıyor.

    Güllük, yaza hazırlanıyor

    Başkan Muhammet Tokat, Güllük’te incelemelerde bulundu.

    Projelerini anlattı

    Başkan Tokat, “Öncelikle yolları düzenleyeceğiz, Bayrak tepesi olarak bilinen alana yeni bir sosyal tesis kazandıracağız. Çamlık Caddesi üzerinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait ve belediyemize kiralanan alanda bir kafe açma planımız var. Halk plajı yapmak istiyoruz” diye konuştu.

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