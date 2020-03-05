Güllük, yaza hazırlanıyor

Başkan Muhammet Tokat, Güllük’te incelemelerde bulundu.



Projelerini anlattı



Başkan Tokat, “Öncelikle yolları düzenleyeceğiz, Bayrak tepesi olarak bilinen alana yeni bir sosyal tesis kazandıracağız. Çamlık Caddesi üzerinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait ve belediyemize kiralanan alanda bir kafe açma planımız var. Halk plajı yapmak istiyoruz” diye konuştu.