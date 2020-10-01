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    01.10.2020 - 00:05 |

    Gültepe’de yola devam

    Konak’ın çehresini değiştirecek imar planlarının bir aylık askı süreci sona erdi. Başkan Abdül Batur “Yola devam” dedi

    Gültepe’de yola devam

     Konak Belediyesi ve ardından İzmir Büyükşehir’de oybirliğiyle kabul edilen Gültepe İmar Planları’nın bir aylık askı süreci sona erdi. Başkan Abdül Batur, “Seçim çalışmaları yürütürken Gültepe bölgesini ziyaret ettiğimizde vatandaşımızın bizden istediği tek bir şey vardı; kentsel dönüşüm. Bununla yetinmedik, göreve gelir gelmez anket yaptırdık. Bunun üzerine planları tamamladık. Oy birliği ile kabul edilen Gültepe planları, bir ay askıda kaldı. İlgili meslek odalarından planlara itiraz gelmedi” diye konuştu.

    Gültepe’de 52 bin kişinin yaşadığını belirten Batur, “Vatandaşlarımızdan planlara itiraz edenler oldu. Daha önümüzde 6 aylık parselizasyon çalışması var. Sürec uzlaşarak yapacağız. Biz vatandaşın hakkını korumak için oradayız” dedi.

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