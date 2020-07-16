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    HaberlerEge Haberleri Gültepe’nin imar planları yolda...
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    16.07.2020 - 00:03 |

    Gültepe’nin imar planları yolda...

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, muhtarlarla bir araya geldi, Gültepe İmar Planları’nın İzmir Büyükşehir Beledi Meclisi’nden geçtiğini söyledi.

    Gültepe’nin imar planları yolda...

    Batur, Gültepe İmar Planları’nın kapsadığı 14 mahallenin muhtarıyla ayrı bir toplantı düzenleyeceğini, çalışmalarla ilgili yol haritası çıkarılacağını kaydetti. Batur, 14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsayan Beştepeler Bölgesi İmar Planı Revizyonu çalışmalarının tamamlandığını da aktardı. Başkan Batur, planların eylül ayında yapılacak meclis toplantısına yetiştirilmeye çalışıldığını kaydetti.

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