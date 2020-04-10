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    HaberlerEge Haberleri Gümrük müşavirlerinin seyahat sorunu çözüme kavuştu
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    10.04.2020 - 00:04 |

    Gümrük müşavirlerinin seyahat sorunu çözüme kavuştu

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, şehir giriş/çıkışları için getirilen sınırlama nedeniyle, gümrük müşavirlerinden hizmetlerinde aksamalar meydana geldiğine dair yoğun bildirimler alındığını söyledi.

    Gümrük müşavirlerinin seyahat sorunu çözüme kavuştu

    İZTO Başkanı Mahmut Özgener ile birlikte Valilik’le yaptıkları görüşmeler sonucunda, şehirlerarası görev amaçlı seyahat yapmak isteyen gümrük müşavirleri ve yardımcılarının izin belgesi başvurularını İZTO’ya yapması kararının alındığını belirtti.

    Başvurular İZTO’ya

    Böylece, gümrük müşavirleri ve yardımcılarının görev amaçlı olarak gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için başvuru formlarını 48 saat önce eksiksiz bir şekilde doldurarak, imzalı ekleriyle birlikte gumrukseyahatizni@izto.org.tr adresine iletmeleri yeterli olacak. İZTO’ya yapılan başvurular toplu olarak İzmir Valiliği’ne iletilecek, Valilik tarafından düzenlenecek formlar İZTO’dan elden teslim alınabilecek ya da başvuru sırasında belirtilen adrese kargoyla gönderilecek.

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