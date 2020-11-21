Gümrükçü’den Kovid-19 toplantısı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, koronavirüs vaka oranındaki artış sonrası ilçe sınırları içinde yer alan hastane yöneticileri ve belediye kriz masasıyla bir araya geldi, durum değerlendirmesinde bulundu. Hastane ihtiyaçlarının ve salgınla mücadelede izlenecek yeni yol haritası belirlendi. Mücadeleye ilk günkü kararlılıklarıyla devam edeceklerini ifade eden Gümrükçü, “Tüm imkanlarımızla sağlık emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.