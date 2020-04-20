Gümrükçü’den siperlik

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde görevlerini büyük özveriyle yerine getiren kargo çalışanları ve eczacıları unutmadı. Başkan Gümrükçü, kargo şirketleri ve eczaneleri dolaşarak yüz siperliği hediye etti.

Gümrükçü, ziyaretler sırasında ayaküstü sohbet ettiği kargo çalışanlarına, ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam edeceklerini belirtti, “Her zaman sizin yanınızdayız. Öz kaynaklarımızla ürettiğimiz yüz siperliklerini, ilçemizde faaliyet gösteren kargo şirketlerine teslim ettik. Bu sıkıntılı günleri, çalışan emekçilerimizle birlikte atlatacağız” diye konuştu.