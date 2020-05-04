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    HaberlerEge Haberleri Gümrükçü’den taksicilere siperlik
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    04.05.2020 - 00:05 |

    Gümrükçü’den taksicilere siperlik

    Gümrükçü’den taksicilere siperlik

    KOVİD-19 salgınının ilk günlerinden itibaren siperlik üretimi ve dağıtımı konusunda yoğunlaşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, risk altında bulunan gruplara siperlik dağıtımına devam ediyor. Hastane ve sağlık kuruluşları, eczaneler, emniyet mensupları ve kargo şirketlerine siperlik dağıtan Başkan Gümrükçü bu kez risk altında bulunan bir başka grup olan taksicilere, belediyede üretilen siperlikleri teslim etti. Taksicilerin sorunlarını da dinleyen Başkan Gümrükçü, “Koronavirüsle mücadele sürecinde taksici esnafımız da görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Halkımızın zor durumda kalmaması için fedakarca çalışıyorlar. Çiğli Belediyesi olarak biz de, sokaklarda çalışan ve sürekli yolcu taşıdıkları için risk altında olan taksicilerimize virüsten korunmaları amacıyla siperlik dağıttık. Yine taksicilerimizin bağlı olduğu oda başkanımız İbrahim Bayram ve Ata Sanayi Sitesi Yönetimi’ne siperlik hediye ettik. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günleri hep birlikte dayanışma ruhuyla atlatacağız” dedi.

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