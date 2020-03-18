18.03.2020 - 00:04 |
Gümüştekin’i uğurladık
Evinde önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren, magazin basınının usta isimlerinden Ünal Gümüştekin, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Gümüştekin’in cenazesi, dün Hatuniye Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından Altındağ Kokluca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.