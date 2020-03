'Gün birlik günü'

TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçtiğimiz maçta lider Kocaelispor’a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan ancak performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolüngüç, yarın evlerinde ağırlayacakları Ağrı 1970 öncesi camiaya olumlu sinyaller verdi. Bu sezon kendi yönetimi ile taraftarı önünde çıktıkları 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken yalnız 1 kez sahadan puansız ayrıldıklarını belirten Tolungüç, “Bizler imkansızlıkları geride bırakan ve camia ile taraftarı bütün olarak başarıya koşan bir takımız. Taraftarımızın desteğini arkamızda hissettiğimiz her maça galibiyet için çıkıyoruz” diye konuştu.

‘Desteğinizi esirgemeyin’

Kaf Kaf, Tolungüç’le iç sahada sezonun ilk yarısında üst üste 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde 41 puanla Play Off hattındaki yerini koruyup bir an önce finaller için bileti garantilemek isteyen İzmir temsilcisi, fikstürde önündeki 3 maçın 2’sini taraftarı önünde oynayacak. Fikstür avantajının kendilerine avantaj olabilmesi için taraftara büyük görev düştüğünü hatırlatan Tolungüç, “Gün hepimiz için birlikte olma günüdür. Ligin bitimine kadar olan her maç bizim için final niteliği taşımaktadır. Bizler sahada elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız yeterki desteğini bizden eksik etmesin” dedi.

Kaf Kaf’ın sultanları Play Off için savaşacak

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 4. sırada yer alan Karşıyaka, bugün normal sezonun son maçında evinde Edremit Belediyesi Altınoluk’la karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 16.30’a başlayacak. Yeşil kırmızılı takım rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın 3 yıl sonra Play Off’a katılmayı başaracak. Ligde iddiası bulunmayan Göztepe ise son maçta aynı saatte Karşıyaka’nın ilk 4 için yarıştığı Bolu BLD’ye konuk olacak.