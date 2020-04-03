Gün, birlik günü

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, 285 üyelerinin 65 yaş üstünde olması nedeniyle iş yerlerini açamadığını dile getirdi. “Bu Odayı, bu birlikteliği, iyi ve zor günlerde birbirimize destek için kurduk. Gün, birlik ve beraberlik günüdür” diyen Güleroğlu, “Bu zor günlerde yaşça büyük üyelerimizin hal ve hatırlarını soralım. Eksikleri var ise tamamlamaya çalışalım” ifadelerini kullandı. Genç meslekdaşlarından gönüllü ekip oluşturulmasını isteyen Güleroğlu, “Biz de oda merkezimizde kriz masası oluşturacağız” dedi.