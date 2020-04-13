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    13.04.2020 - 00:09 |

    Günde 120 bin ekmek

    Günde 120 bin ekmek

    Büyükşehir, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, merkez ilçeler Menemen ve Menderes’te öncelikle hastalar ve 65 yaş üstü İzmirliler olmak üzere ekmek dağıttı, can dostları da unutmadı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya konan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan İzmirlileri ekmeksiz bırakmadı.

    Başkan Tunç Soyer’in, “Herkes evinde kalsın. Paniğe telaşa gerek yok. Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız. Sakin olun, huzurlu olun. Yanınızda olmaya devam edeceğiz” açıklamasının ardından harekete geçen zabıta ekipleri, İzmir’in merkez ilçeleri, Menemen ve Menderes’te öncelikle hastalar, 65 yaş ve üstü olmak üzere sokağa çıkamayanlara ekmek dağıttı. Hanelere verilen ekmek adedi en fazla 9 olmak üzere yurttaşların ihtiyacına göre belirlendi. Büyükşehir’in Çiğli’deki Kent Ekmek fabrikası dün 120 bin ekmek üretti. Farklı üreticilerden de ekmek temin edildi.

    Sağlıkçılara 16 otobüs

    Büyükşehir’e bağlı köpek bakımevleri ve küçük hayvan polikliniğindeki görevli personel de, iki günlük sokağa çıkma yasağında can dostları yalnız bırakmadı. Kentin dört bir yanında mama dağıtımı yapıldı. Soyer de dün sabah, Işıkkent Geçici Köpek Bakımevi’ni ziyaret etti. Öte yandan Büyükşehir, sağlık çalışanları için 16 hastane önünde ESHOT otobüs ve şoförlerini görevlendirildi. Hastane başhekimliklerinin talep ettiği saatlerde servis hizmeti verildi.

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