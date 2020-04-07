Günde 5 bin korona testi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite bünyesinde Kovid-19 tanı merkezi kurulacağını açıkladı. Üniversite hastanesi ve personeliyle mücadelede en ön saflarda yer aldıklarını ve süreci en az hasarla atlatmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Hotar, “Üniversitemiz Sağlık Yerleşkesi’nde yer alan Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde belirlenen laboratuvar alanını kullanarak çalışmalara başladık. En kısa sürede hizmeti sunmaya başlayacağız. Tam kapasiteye çıkıldığında günde 5 bin test yapmayı hedefliyoruz” dedi. Hotar, bölgenin köklü bir eğitim-sağlık kurumu olarak önce kendi bölgelerine, ardından da ihtiyaç duyan yerlere hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

‘Güvenilir analiz’

TUSEB-Dokuz Eylül Üniversitesi KOVİD-19 Tanı Merkezi adlı merkezde, gerçek zamanlı PCR teknolojisi kullanılarak doğru, güvenilir ve hızlı analizlerin yapılacağını belirten Hotar, “Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda, Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulması planlanan tanı merkezlerinden birini üniversitemiz bünyesinde kuruyoruz. Merkezde, 3 öğretim üyemizin sorumluluğunda; viroloji, mikrobiyoloji, biyokimya, biyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve tıbbi biyoloji alanlarında uzman toplam 6 Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesinin denetiminde, TUSEB tarafından 3 aylık süre ile işe alınan 20 laboratuvar çalışanı ve üniversite tarafından sağlanan 8 destek elemanı çalışacak” diye konuştu.