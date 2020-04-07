BİST92.0710EURO7,330,14USD6,77-0,11ALTIN361,513,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Günde 5 bin korona testi
    ABONE OL
    07.04.2020 - 07:00 |

    Günde 5 bin korona testi

    Rektör Prof. Dr. Hotar, virüsle mücadelede en ön saflarda yer aldıklarını belirtti, “Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki laboratuvar alanını kullanarak çalışmalara başladık. Tam kapasiteye çıkıldığında günde 5 bin test yapmayı hedefliyoruz” dedi

    Günde 5 bin korona testi

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite bünyesinde Kovid-19 tanı merkezi kurulacağını açıkladı. Üniversite hastanesi ve personeliyle mücadelede en ön saflarda yer aldıklarını ve süreci en az hasarla atlatmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Hotar, “Üniversitemiz Sağlık Yerleşkesi’nde yer alan Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde belirlenen laboratuvar alanını kullanarak çalışmalara başladık. En kısa sürede hizmeti sunmaya başlayacağız. Tam kapasiteye çıkıldığında günde 5 bin test yapmayı hedefliyoruz” dedi. Hotar, bölgenin köklü bir eğitim-sağlık kurumu olarak önce kendi bölgelerine, ardından da ihtiyaç duyan yerlere hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

    ‘Güvenilir analiz’

    TUSEB-Dokuz Eylül Üniversitesi KOVİD-19 Tanı Merkezi adlı merkezde, gerçek zamanlı PCR teknolojisi kullanılarak doğru, güvenilir ve hızlı analizlerin yapılacağını belirten Hotar, “Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda, Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulması planlanan tanı merkezlerinden birini üniversitemiz bünyesinde kuruyoruz. Merkezde, 3 öğretim üyemizin sorumluluğunda; viroloji, mikrobiyoloji, biyokimya, biyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve tıbbi biyoloji alanlarında uzman toplam 6 Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesinin denetiminde, TUSEB tarafından 3 aylık süre ile işe alınan 20 laboratuvar çalışanı ve üniversite tarafından sağlanan 8 destek elemanı çalışacak” diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
    daha fazla video için
    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

    Sıradaki Haber