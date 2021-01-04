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    HaberlerEge Haberleri ‘Günde en az bir kadın katledildi’
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    04.01.2021 - 00:03 |

    ‘Günde en az bir kadın katledildi’

    2020 için bu tespiti yapan, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, “İstanbul Sözleşmesi eksiksiz ve koşulsuz olarak uygulanmalı” dedi

    ‘Günde en az bir kadın katledildi’

    İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, 2020’de 382 kadının partnerleri, eski partnerleri veya aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti, “Başka bir deyişle, her gün en az bir kadın katledildi. Yaşananlara ‘cinayet’ demek yetersiz, ülkemizde, bir ‘kadın kıyımı’ yaşanıyor. Ölümlerin ve şiddetin engellenmesi için İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz ve koşulsuz uygulanması şart. Cezasızlık, iyi hal indirimleri son bulmalı” dedi.

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