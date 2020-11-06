Gündem deprem

Marmaris Belediye Meclisi’nin kasım ayı oturumunda ana gündem maddesi deprem oldu. İlçedeki 20 yaş ve üzeri binalarla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. Belediye ana hizmet binasının da incelendiğini söyleyen Başkan Mehmet Oktay, “Riskli raporu çıkacağını tahmin ediyoruz. Raporun sonucuna göre burayı derhal tahliye işlemlerine başlayacağız. Zaten yeni bina projemiz vardı” dedi. Marmaris’te 30 riskli binanın olduğunu ifade eden Oktay, “İlçede arama kurtarma araçlarımızı sürekli hazır hale getireceğiz. Gönüllü belediye kurtarma ekibi oluşturacağız. Deprem hazırlık kitapçığı oluşturduk. Bunu Rusça olarak da bastırdık. Şimdi İngilizce olarak da bastıracağız. Afetlere hazırlıklı olmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

4 mahallede sırada

Yunusemre Belediye Meclisi kasım ayı meclis toplantısında da kentsel dönüşümün önemine değinildi. “Depremden korunmak istiyorsak binalarımızı sağlam yapacağız” diyen Başkan Mehmet Çerçi, “2012’de kentsel dönüşüm yasası çıktı ve 2014’ten sonra uygulanmaya başlandı. Dört mahallemizde dönüşüm yapmak istedik ancak bazı sıkıntılar yaşandı. Bitişik nizamlı dar sokaklarda dönüşüm yapmak çok zor. Projemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda ise doğal afetlerle ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere “Doğal Afetler İhtisas Komisyonu” kurulması oybirliği ile kabul edildi. Başkan Çetin Akın, “Bina altlarında fazla insan bulunduran iş yerlerinde, binanın yapısını bozacak şekilde değişiklik yapılıp yapılmadığı, binanın risk oluşturup oluşturmadığı kontrol edilecek” diye konuştu.

50 bin liralık yardım

Germencik Belediyesi kasım ayı belediye meclis toplantısında da İzmir’deki mağdur olan vatandaşlara ayni yardım için bütçeden 50 bin lira ödenek ayırma kararı alındı. Başkan Fuat Öndeş, “AFAD’ın bildirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda malzeme göndereceğiz” dedi.