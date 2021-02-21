BİST1.5600.90EURO8.460.41USD6.980.24ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Gündem döviz
    ABONE OL
    21.02.2021 - 02:56 |

    Gündem döviz

    BASİFED’in düzenlediği çevrimiçi toplantının konuğu TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu oldu.

    Gündem döviz

    Türkiye’nin döviz ihtiyacının devam ettiğini belirten Karamollaoğlu, “Ülkemize fon girişi oluyor, fiyat istikrarlı politikaların devamı kura da yansıdı. Doların 6.5’lara kadar inmesi bekleniyor. Ancak faizlerdeki beklenmedik bir düşüş bunun önüne geçebilir” dedi.

    BASİFED Başkanı Hasan Küçükkurt ise, TL’nin değer kaybetmesinin ardından yüzde 20’lik bir toparlanma içine girerek özellikle doların 7 TL altını görmesinin de değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü kaza yaptı

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü kaza yaptı

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

    Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

    Sıradaki Haber