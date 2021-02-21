Gündem döviz

Türkiye’nin döviz ihtiyacının devam ettiğini belirten Karamollaoğlu, “Ülkemize fon girişi oluyor, fiyat istikrarlı politikaların devamı kura da yansıdı. Doların 6.5’lara kadar inmesi bekleniyor. Ancak faizlerdeki beklenmedik bir düşüş bunun önüne geçebilir” dedi.

BASİFED Başkanı Hasan Küçükkurt ise, TL’nin değer kaybetmesinin ardından yüzde 20’lik bir toparlanma içine girerek özellikle doların 7 TL altını görmesinin de değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.