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    07.09.2020 - 00:02 |

    Gündem İzmir ticareti

    89. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ticareti güçlendirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası İzmir İş Günleri, 3-4 Eylül tarihlerinde yoğun bir programla gerçekleşti. “Akdeniz’de Ticaretin Lojistiği” başlığı altında yapılan 9 oturumda yerli ve yabancı 40’ın üzerinde konuşmacı yer aldı.

    Gündem İzmir ticareti

    Online olarak gerçekleşen toplantılarda lojistik, tekstil, deniz taşımacılığı, sanayi, tarım ve e-ticaret gibi sektörlerden temsilciler arasında, bakan ve bakan yardımcıları seviyesinde yapılan görüşmelerde pandemi sonrası ticaretin fırsatları gündeme geldi. Katılımcılar, özellikle salgın ve salgın sonrası dönemde Akdeniz ülkelerinde üretim ve tüketim potansiyellerinde artış kaydedilmesi beklenen sektör ve ürün grupları hakkında bilgi alış verişinde bulundu.
    4 Eylül’de ise T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi. Fiziki ortamda yapılan toplantıda, İzmir’in Türkiye ticaretindeki stratejik öneminin değerlendirildi.

    Online olarak gerçekleşen oturumlarda 50’ye yakın konu gündeme geldi.

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