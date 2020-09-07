Gündem İzmir ticareti

Online olarak gerçekleşen toplantılarda lojistik, tekstil, deniz taşımacılığı, sanayi, tarım ve e-ticaret gibi sektörlerden temsilciler arasında, bakan ve bakan yardımcıları seviyesinde yapılan görüşmelerde pandemi sonrası ticaretin fırsatları gündeme geldi. Katılımcılar, özellikle salgın ve salgın sonrası dönemde Akdeniz ülkelerinde üretim ve tüketim potansiyellerinde artış kaydedilmesi beklenen sektör ve ürün grupları hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

4 Eylül’de ise T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi. Fiziki ortamda yapılan toplantıda, İzmir’in Türkiye ticaretindeki stratejik öneminin değerlendirildi.



Online olarak gerçekleşen oturumlarda 50’ye yakın konu gündeme geldi.