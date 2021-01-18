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    18.01.2021 - 00:03 |

    Gündem Saruhanlı

    CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir süre önce Kovid-19 tedavisi gören Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i ziyaret etti, “Geçmiş olsun” dedi.

    Gündem Saruhanlı

    Özel, Bilgin’in bu zorlu süreci atlatıp sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi, her konuda Başkan Bilgin’in yanında oldukları mesajını verdi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ziyaretinden dolayı Özel’e teşekkür etti, “Sayın Grup Başkanvekilimiz nezaket gösterdi. Hastalık ve sonraki süreçlerde bizlere verilen manevi destek, daha hızlı iyileşme ve toparlanmamıza vesile oluyor” dedi.

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