Gündemde İzmir vardı

Ziyarette, kent gündemine ilişkin konular değerlendirildi. Gülal, günün anısına Soyer’e vazo, Soyer de, kentin simgesi Tarihi Saat Kulesi’nin maketini hediye etti.



Bütün kent beğendi

Öte yandan Başkan Soyer, sosyal medya hesaplarından Alsancak Talatpaşa Bulvarı üzerinde yapılan yaya öncelikli düzenlemenin çok beğenildiğini söyledi, “İzmir’in kadim tarihinden gelen desenleri günümüzle buluşturan bu uygulamaya imza atan çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.