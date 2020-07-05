05.07.2020 - 00:02 |
Gündemde İzmir vardı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ı makamında ağırladı.
Ziyarette, kent gündemine ilişkin konular değerlendirildi. Gülal, günün anısına Soyer’e vazo, Soyer de, kentin simgesi Tarihi Saat Kulesi’nin maketini hediye etti.
Bütün kent beğendi
Öte yandan Başkan Soyer, sosyal medya hesaplarından Alsancak Talatpaşa Bulvarı üzerinde yapılan yaya öncelikli düzenlemenin çok beğenildiğini söyledi, “İzmir’in kadim tarihinden gelen desenleri günümüzle buluşturan bu uygulamaya imza atan çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.