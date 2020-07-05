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    HaberlerEge Haberleri Gündemde İzmir vardı
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    05.07.2020 - 00:02 |

    Gündemde İzmir vardı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ı makamında ağırladı.

    Gündemde İzmir vardı

    Ziyarette, kent gündemine ilişkin konular değerlendirildi. Gülal, günün anısına Soyer’e vazo, Soyer de, kentin simgesi Tarihi Saat Kulesi’nin maketini hediye etti.

    Bütün kent beğendi

    Öte yandan Başkan Soyer, sosyal medya hesaplarından Alsancak Talatpaşa Bulvarı üzerinde yapılan yaya öncelikli düzenlemenin çok beğenildiğini söyledi, “İzmir’in kadim tarihinden gelen desenleri günümüzle buluşturan bu uygulamaya imza atan çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

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