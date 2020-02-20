20.02.2020 - 07:00 |
Günel: Cumhuriyetin dönüm noktası oldu
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 94’üncü yıl dönümünde, nikah memurlarıyla bir araya geldi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 94’üncü yıl dönümünde, nikah memurlarıyla bir araya geldi. Medeni Kanun’un, Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından olduğunu belirten Günel, “Kanun sayesinde ülkemiz çağdaş bir yapıya kavuştu. Özellikle resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi, kadına boşanma hakkının tanınması, mirastan erkekle birlikte eşit ölçüde pay alması, eşitsizlikleri ortadan kaldırdı” dedi.
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