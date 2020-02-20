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    HaberlerEge Haberleri Günel: Cumhuriyetin dönüm noktası oldu
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    20.02.2020 - 07:00 |

    Günel: Cumhuriyetin dönüm noktası oldu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 94’üncü yıl dönümünde, nikah memurlarıyla bir araya geldi.

    Günel: Cumhuriyetin dönüm noktası oldu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 94’üncü yıl dönümünde, nikah memurlarıyla bir araya geldi. Medeni Kanun’un, Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından olduğunu belirten Günel, “Kanun sayesinde ülkemiz çağdaş bir yapıya kavuştu. Özellikle resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi, kadına boşanma hakkının tanınması, mirastan erkekle birlikte eşit ölçüde pay alması, eşitsizlikleri ortadan kaldırdı” dedi.

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