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    HaberlerEge Haberleri Günel, hemşehrilerini yalnız bırakmadı
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    03.04.2020 - 07:00 |

    Günel, hemşehrilerini yalnız bırakmadı

    Kuşadası’ndan çalışmak için gittikleri Fransa’dan, işyerlerinin kapanması üzerine Türkiye’ye dönenen 31 işçi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından ailelerine kavuştu.

    Günel, hemşehrilerini yalnız bırakmadı

    Kuşadası’ndan çalışmak için gittikleri Fransa’dan, işyerlerinin kapanması üzerine Türkiye’ye dönenen 31 işçi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından ailelerine kavuştu. Hemşehrilerini süreç boyunca yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 kişi için özel otobüs kaldırdı. Ada’ya dönenlerin 20 gün önce Fransa’nın Lyon kentinden toplu olarak tahliye edildiğini belirten Günel, “Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Kocaeli’nde 14 gün süre ile karantina altına alındılar. Karantina sürelerinin dolması ve test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından hemen seyahat belgeleri hazırlandı. Belediyemize ait iki özel otobüs ile sağ salim evlerine döndüler” diye konuştu.

    EVDE KAL ÇAĞRISI

    Köklü turizm firması Club Med’in dünyaca ünlü tatil köylerinde çalışmak için yaklaşık 4 ay önce Fransa’ya gittiklerini anlatan 27 yaşındaki Mustafa Cem Çiftçi, “Koronavirüs salgının patlak vermesi üzerine şirket, 15 Mart’ta ülkedeki tüm şubelerini geçici süreyle kapatma kararı aldı. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayn Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ediyoruz. Salgına karşı ‘Evde kal uyarılarının önemini de gördük” dedi.

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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