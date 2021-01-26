Günel, sözünü tuttu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden göç ederek ilçeye yerleşen vatandaşların kültüründe çok önemli bir yer tutan taziye evinin yapımı için düğmeye basıldı. İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki 4 bin 100 metrekarelik bir alanda tesviye ve hafriyat çalışmaları yapıldı. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yollarıyla kafeteryanın da yer alacağını söyleyen Başkan Günel, “Kuşadası, birçok farklı inanca sahip insanların yaşadığı bir kent” dedi. Öte yandan Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi. Ekipler, 2 gün boyunca turistik çarşılardaki yenileme çalışmaları sürdürdü.