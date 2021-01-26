BİST1.540-0.15EURO9.010.15USD7.420.25ALTIN441.77-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Günel, sözünü tuttu
    ABONE OL
    26.01.2021 - 00:08 |

    Günel, sözünü tuttu

    Günel, sözünü tuttu

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden göç ederek ilçeye yerleşen vatandaşların kültüründe çok önemli bir yer tutan taziye evinin yapımı için düğmeye basıldı. İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki 4 bin 100 metrekarelik bir alanda tesviye ve hafriyat çalışmaları yapıldı. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yollarıyla kafeteryanın da yer alacağını söyleyen Başkan Günel, “Kuşadası, birçok farklı inanca sahip insanların yaşadığı bir kent” dedi. Öte yandan Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi. Ekipler, 2 gün boyunca turistik çarşılardaki yenileme çalışmaları sürdürdü.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

      Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakanlık tabloyu paylaştı

      Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

      Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

      5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

      5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

      Son dakika! Adana'da korkutan yangın! Evler tahliye edildi

      Son dakika! Adana'da korkutan yangın! Evler tahliye edildi

      Sıradaki Haber