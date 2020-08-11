Günel’e farklı görev

Ege ve Marmara’da kurulu yerleşim merkezlerinin belediyelerini tek çatı altında toplayarak bölgedeki ekolojik dengeyi ve biyolojik çeşitliliği gözetip çevre sağlığının korunması alanında araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla kurulan EMARÇEB’in 2020 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Balıkesir Edremit’te yapıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay gecikmeli olarak toplanan mecliste yapılan oylamada, encümen üyeliğine seçildi. Günel, üyeliğin kendisi için onur olduğunu söyledi, “Birliğin çalışmalarına katkı sunmak için çalışacağım” dedi. Denizli Babadağ Belediyesi, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Kırklareli Ahmetbey Belediyesi, Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi, Kırklareli Vize Belediyesi, Manisa Saruhanlı Belediyesi ile Tekirdağ Şarköy Belediyesi birliğin yeni üyeleri oldu.