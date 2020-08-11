BİST1.0760.00EURO8.630.19USD7.340.09ALTIN477.840.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Günel’e farklı görev
    ABONE OL
    11.08.2020 - 07:00 |

    Günel’e farklı görev

    Ege ve Marmara’da kurulu yerleşim merkezlerinin belediyelerini tek çatı altında toplayarak bölgedeki ekolojik dengeyi ve biyolojik çeşitliliği gözetip çevre sağlığının korunması alanında araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla kurulan EMARÇEB’in 2020 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Balıkesir Edremit’te yapıldı.

    Günel’e farklı görev

    Ege ve Marmara’da kurulu yerleşim merkezlerinin belediyelerini tek çatı altında toplayarak bölgedeki ekolojik dengeyi ve biyolojik çeşitliliği gözetip çevre sağlığının korunması alanında araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla kurulan EMARÇEB’in 2020 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Balıkesir Edremit’te yapıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay gecikmeli olarak toplanan mecliste yapılan oylamada, encümen üyeliğine seçildi. Günel, üyeliğin kendisi için onur olduğunu söyledi, “Birliğin çalışmalarına katkı sunmak için çalışacağım” dedi. Denizli Babadağ Belediyesi, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Kırklareli Ahmetbey Belediyesi, Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi, Kırklareli Vize Belediyesi, Manisa Saruhanlı Belediyesi ile Tekirdağ Şarköy Belediyesi birliğin yeni üyeleri oldu.

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Rektör Bağ görevinden uzaklaştırıldı

    Sıradaki Haber