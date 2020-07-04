Güneş enerjisinden elektriğe

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ve bütçesini koruyan yatırımlarından olan Menteşe mezbaha, otogar çatısı, Bodrum Konacık Hizmet Binası çatısı ve son olarak Bodrum Otogarı çatısına kurduğu güneş panelleriyle 1087 kilovata çıkacak. Yılda ortalama 1 milyon 400 bin kilovat enerji üretecek tesisler, yaklaşık 1000 hanenin elektrik tüketimine eşit enerji üretmiş olacak. Büyükşehir bütçesine yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlayacak olan güneş panelleri ayrıca 30 ton kağıdın geri dönüşümünü sağlayacak ve 840 ton kardondioksidin atmosfere salınımını engelleyecek.

Çevre dostu tesisler

Muğla’nın eşsiz güzellikleri ve doğal kaynaklarının kendilerine ilham verdiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Çağdaş şehircilik anlayışı, modern ve şehrimize yakışan tesislerle çevremizi ve bütçemizi koruyor bir nevi geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.