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    04.07.2020 - 00:04 |

    Güneş enerjisinden elektriğe

    Muğla Büyükşehir belli bölgelerdeki kurumlarının çatısına yerleştirdiği panellerle güneş kurulu gücü 1087 kilovata çıkacak

    Güneş enerjisinden elektriğe

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci ve bütçesini koruyan yatırımlarından olan Menteşe mezbaha, otogar çatısı, Bodrum Konacık Hizmet Binası çatısı ve son olarak Bodrum Otogarı çatısına kurduğu güneş panelleriyle 1087 kilovata çıkacak. Yılda ortalama 1 milyon 400 bin kilovat enerji üretecek tesisler, yaklaşık 1000 hanenin elektrik tüketimine eşit enerji üretmiş olacak. Büyükşehir bütçesine yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlayacak olan güneş panelleri ayrıca 30 ton kağıdın geri dönüşümünü sağlayacak ve 840 ton kardondioksidin atmosfere salınımını engelleyecek.

    Çevre dostu tesisler

    Muğla’nın eşsiz güzellikleri ve doğal kaynaklarının kendilerine ilham verdiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Çağdaş şehircilik anlayışı, modern ve şehrimize yakışan tesislerle çevremizi ve bütçemizi koruyor bir nevi geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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