Güneş, enerjiye dönüşüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve ülke ekonomisine katkı koymak amacıyla 2017 yılında Akköy Güneş Enerji Santrali’nin (GES) ilk aşamasını tamamladı, hizmete açtı. DESKİ Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği güneş tarlaları projesinin ikinci aşaması olan Akköy GES 2 de, 2018 yılında faaliyete geçti. Projenin 3. aşaması da üç ay önce tamamlandı. Toplam 8 bin 480 güneş paneline ulaşıldı. Güneş tarlaları bugüne kadar 4.1 kilovat elektrik enerjisi üretti. Üretim hedeflerinin 4 milyon kilovat olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin çöpünü, çamurunu ve güneşini enerjiye dönüştürdüklerini belirtti. Zolan, “Katı Atık Düzenli Depolama Sahamızdaki çöplerden elde edilen metan gazından, Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizdeki çamurdan elde edilen biyogazdan ve 2017 yılında başladığımız güneş tarlalarımızdan elektrik enerjisi üretiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlar ülkemize örnek olmayı sürdürecek” dedi.