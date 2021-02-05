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    05.02.2021 - 07:00 |

    Güneşi gören koştu

    Datça’da ocak boyunca etkisini sürdüren soğuk, yağışlı ve fırtınalı hava, şubatın ilk günlerinde yerini güneşe bıraktı.

    Güneşi gören koştu

    Datça’da ocak boyunca etkisini sürdüren soğuk, yağışlı ve fırtınalı hava, şubatın ilk günlerinde yerini güneşe bıraktı. Havanın ısınmasını fırsat bilenler de mavi bayraklı Hastanealtı Plajı’na akın etti. Denize girip yüzenlere, plajın maskotu ‘Golden Retviever’ cinsi köpek de eşlik etti. Hava sıcaklığının 19 deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte, sahil kıyıları vatandaşlarla doldu. l DHA

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