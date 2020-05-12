Güneşli havanın tadını çıkardılar

UŞAK’ta uzun bir aradan sonra 4 saat süreyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler, cadde, sokak ve parkları doldurdu, güneşli havada gezmenin keyfini yaşadı. Kimileri parklarda oturdu, kimileri de şehrin çeşitli noktalarında yürüyüş yapmayı tercih etti. Vatandaşların çoğunun maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü. Engelli olan 70 yaşındaki Gülerdem Özdemir, uzun süre sonra dışarı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyleyen 71 yaşındaki Mehmet Tümtürk de, “Salgından kurtulana kadar evde kalmaya razıyım. Tehlike tam olarak geçmeden dışarı çıkmamak en iyisi” dedi.



