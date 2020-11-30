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    HaberlerEge Haberleri Gürcistan’dan üç ödül
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    30.11.2020 - 00:02 |

    Gürcistan’dan üç ödül

    Gürcistan’dan üç ödül

    Çektiği fotoğraflarla pek çok uluslararası yarışmada ödülleri toplayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, Gürcistan’da gerçekleşen “2nd International Photo Exhibition NARIKALA 2020” uluslararası fotoğraf yarışmasından 3 ödül ve 25 sergileme kazandı. EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Gürcistan’dan ödülle dönen başarılı akademisyen sanatçı Kanlıoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.

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