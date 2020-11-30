Gürcistan’dan üç ödül

Çektiği fotoğraflarla pek çok uluslararası yarışmada ödülleri toplayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, Gürcistan’da gerçekleşen “2nd International Photo Exhibition NARIKALA 2020” uluslararası fotoğraf yarışmasından 3 ödül ve 25 sergileme kazandı. EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Gürcistan’dan ödülle dönen başarılı akademisyen sanatçı Kanlıoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.