17.02.2020 - 00:00 |
Gürespor seri istiyor
Ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 5 galibiyeti elde eden Edremit Belediyesi Gürespor, yeni bir seri başlatmak istiyor.
Edremit Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Gürespor, Bayraklı Belediyesi’ni 68-57 yendi. Karşılaşmayı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi Gürespor Kulüp Başkanı Ahmet Çetin, yöneticiler ve çok sayıda sporsever takip etti.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.