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    09.03.2020 - 07:00 | | Onur Atış DHA

    Gürsel Aksel’de ilk yenilgi

    Medipol Başakşehir’e 3-0 kaybeden Göztepe, son 3 maçında sadece 1 puan alabildi. Yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nda ilk kez yenilen sarı kırmızılılar, Avrupa yolunda da ağır bir darbe aldı. Teknik Direktör İlhan Palut, “Üzülmek dışında bu durumu pozitife çevirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi

    Gürsel Aksel’de ilk yenilgi

    Süper Lig’de Göztepe, evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir’e 3-0 mağlup oldu. Son olarak 22. haftada İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen Göz Göz, Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp, Hes Kablo Kayserispor ve Başakşehir’e boyun eğdi. Bir maçı eksik olan İzmir ekibi, 34 puanda kalarak ilk 5 yolunda umut tüketti. Göztepe iç sahada ise 5 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü. En son eski çalıştırıcısı Tamer Tuna döneminde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Kasımpaşa’ya 4-1 yenilen Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kaybetmemişti.
    ‘Hepimiz üzgünüz’
    Teknik Direktör İlhan Palut, rakip karşısında istedikleri etkiyi gösteremediklerini söyledi. Maça çok iyi hazırlanmalarına rağmen istemedikleri bir sonuç aldıklarını vurgulayan genç teknik adam, “Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı,üçüncü bölgede bizim daha çok girişimimiz oldu ama bunları net pozisyona çevirme noktasında zorlandık. İkinci devre itibarı ile skoru çevirme adına mücadele ettik ama aldığımız riskler kendi sahamızda büyük boşluklar bırakmamıza neden oldu. Sonuç olarak istemediğimiz bir skorla ayrıldık sahadan. Hepimiz üzgünüz ama üzülmek dışında bu durumu pozitife çevirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

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