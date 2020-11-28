Gurur gecesi

Ortak geleceğimize sahip çıkan yenilikçi iş modelleri ile projeleri paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen ve ‘Değişim Birlikte Mümkün’ sloganıyla bu yıl 7. kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde; sosyal, ekonomik ve çevresel değişime yön veren lider projeler değerlendirildi.

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ödül gecesinde, onlarca lider şirketin arasında İzmir’den Buca Belediyesi de kazananlar arasında yer aldı. Sürdürülebilir iş alanında lider akademisyenlerden oluşan 39 kişilik jüri tarafından ödüle layık görülen Buca Belediyesi, Sosyal Etki- Belediye dalında, Sürdürülebilirlik Sosyal Kapsayıcılık Projesi ile ödülün sahibi oldu.

Sosyal Etki dalında, mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik geliştirilmiş ve uygulanmış iş modeli/projeler değerlendiriliyor.

Mama desteği arttı

Öte yandan can dostları da unutmayan belediye, soğuyan havalar ve pandemi dönemi kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına gıda desteğini artırdı. Hazır mamanın yanında ilçedeki esnafın yemek artıklarını da değerlendiren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanseverlerle birlikte belirledikleri Olduruk, Şahintepesi, Belenbaşı ve Evka bölgelerine günlük mama desteği götürüyor. Kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra Buca’nın kırsal bölgelerine de giden ekipler, süper marketlerin kasap reyonlarından alınan et ve kemik parçalarını pişirip restoranlardan alınan yemek artıklarıyla harmanlayarak hazırlıyor.