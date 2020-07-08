Gurur tablosu

Sinop’ta yaşayan Fatma ve Ercan Özcan çiftinin küçük kızları Öykü Zeynep, İzmir’de yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu. Karaciğerinde üç kitle bulunan Öykü Zeynep’e Hepatoblastom tanısı konuldu. Karaciğerindeki kitleler Öykü’nün damarlarına sarılı olduğu için zor olan ameliyatın İzmir’de yapılabileceği söylendi. Aile, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. İlk olarak baba ve halanın doku uyumlarına bakıldı. İki gün sonra ameliyat olacağı ümidiyle hazırlanan aile, babanın karaciğer damarlarının ince olması nedeniyle ameliyatın yapılamayacağını öğrenince zor anlar yaşadı. Umutları yıkılan aileye, güzel haber geldi. Öykü Zeynep için kadavradan bir nakil çıktığını ve kan grubunun da yüzde yüz uyumlu olduğunu öğrendi. 18 Şubat’ta 5 buçuk saat süren operasyonun ardından minik kız sağlığına kavuştu. 6 aydır Hasta Çocuk Evleri Derneği’nin evlerinden birinde kaldıklarını anlatan anne Özcan, “Otellerde kalsak bizim için çok zor olurdu. Hem maddi açıdan hem enfeksiyon açısından kötü olurdu. Onlar bizim kahramanımız” diye konuştu.

‘Çocuklar gülsün’

Organ naklinin önemini vurgulayan Özcan, “Gönüllüler kan ve trombosit ihtiyacımızı da giderdi. Kök hücre nakli, ilik nakli, organ bağışı çocukların hayatını kurtarıyor. Biz her şey bitti deyip geri dönecekken bir anda haber geldi. Yazıldığımız gün kadavradan nakil çıktı. Bu konuda duyarlı olsun herkes. Çocuklar ölmesin, çocuklar gülsün” şeklinde konuştu.