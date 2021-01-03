Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni yılda Bodrum’a geldi, Bodrumspor’un tesislerini ziyaret etti. 2. Lig’de mücadele eden yeşil beyazlıların hedefinin 1. Lig olması gerektiğini söyledi.

Bodrum’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Bodrumspor A.Ş. hisselerinin büyük bölümünü alan, işadamı Fikret Öztürk ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la yeşil beyazlı kulübün Yalıçiftlik Mahallesi’ndeki tesislerini ziyaret etti. Bodrumsporlu futbolcuların yeni yılını kutlayan Özdemir, “2021 yılının ilk günü kısmet oldu, sizlerle beraberiz. İyi bir çıkış yakalandınız. Sizleri tebrik ediyorum. Sağ olsun sayın Fikret Öztürk gerçekten çok önemli yatırımla yapmış. Bu takım ümit ediyorum ki hem altyapı yönünden hem de bundan sonraki dönemde de sportif başarılar elde ederek daha yükseklere çıkması lazım. 2. Lig gerçekten zor bir lig ama sizler için hedef 1. Lig’e çıkmak olmalıdır. Devam edin, Allah yardımcınız olsun” dedi.

‘Güzel günler göreceğiz’

Bodrumspor’u yerel yönetim olarak desteklemeye çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Sağ olsun, Fikret Bey’in de destekleri bizim için çok büyük. Bodrumspor bizim gururumuz. 1931’de kurulan, neredeyse 100 yıllık bir kulüp. O yüzden bizde çok önemli bir yeri kulübümüzün. Bodrumsporumuz bence çok daha güzel günler görecek” diye konuştu.

Fikret Öztürk de kulübü devraldıkları günden itibaren eski yöneticilerin aynı şekilde devam ettiğini kaydetti, “Birlik ve beraberlik içerisinde, çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.