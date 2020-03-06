06.03.2020 - 00:01 |
Güven tazeledi
Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi’nin 13. Genel Kurul toplantısında Mehmet Bilgiç yeniden seçilerek güven tazeledi.
Toplantıya katılan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme’de sivil toplumun Cumhuriyetçi tabanını büyütmemiz ve genişletmemiz gerekir. ADD’nin attığı her adımda üyeniz Ekrem Oran’ı her zaman arkanızda göreceksiniz” dedi.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.