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    HaberlerEge Haberleri Güven tazeledi
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    06.03.2020 - 00:01 |

    Güven tazeledi

    Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi’nin 13. Genel Kurul toplantısında Mehmet Bilgiç yeniden seçilerek güven tazeledi.

    Güven tazeledi

    Toplantıya katılan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme’de sivil toplumun Cumhuriyetçi tabanını büyütmemiz ve genişletmemiz gerekir. ADD’nin attığı her adımda üyeniz Ekrem Oran’ı her zaman arkanızda göreceksiniz” dedi.

    Güven tazeledi

    Güven tazeledi



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