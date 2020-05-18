18.05.2020 - 00:04 |
‘Güvenimiz tam’
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs tarihinin, Cumhuriyetin kuruluşuna dek uzanan bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün olduğunu belirten Nasır, “Yüce Türk milletinin kısıtlı imkanlarıyla, yokluklar içinde ve dayanışma ruhuyla verdiği bu mücadele; şehit askerlerimizin kanıyla yazılan büyük bir kurtuluş destanına dönüştü. Her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs, 7’den 70’e aziz Türk Milleti’nin, çağdaş uygar dünyadaki yerini güçlendiren ve perçinleyen en büyük güvencedir. Cumhuriyetimiz ve ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimize olan güvenimiz tamdır” dedi.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.