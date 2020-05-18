‘Güvenimiz tam’

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs tarihinin, Cumhuriyetin kuruluşuna dek uzanan bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün olduğunu belirten Nasır, “Yüce Türk milletinin kısıtlı imkanlarıyla, yokluklar içinde ve dayanışma ruhuyla verdiği bu mücadele; şehit askerlerimizin kanıyla yazılan büyük bir kurtuluş destanına dönüştü. Her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs, 7’den 70’e aziz Türk Milleti’nin, çağdaş uygar dünyadaki yerini güçlendiren ve perçinleyen en büyük güvencedir. Cumhuriyetimiz ve ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimize olan güvenimiz tamdır” dedi.