Güvenli alışveriş tedbirleri

Ekipler, Laleli Pazaryeri’nde tezgah açan pazarcı esnafına hijyenik maske ve eldiven dağıtımı yaptı. Maske ve eldiven dağıtımının yanısıra esnaf ve vatandaşlar salgına karşı uyarıldı. Pazar kurulmadan önce dezenfekte çalışmalarının da yapıldığını belirten Başkan Mehmet Çerçi, hem pazarcı esnafını hem de vatandaşı mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.