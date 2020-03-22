22.03.2020 - 00:01 |
Güvenli alışveriş tedbirleri
Yunusemre Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, Laleli Pazaryeri’nde tezgah açan pazarcı esnafına hijyenik maske ve eldiven dağıtımı yaptı. Maske ve eldiven dağıtımının yanısıra esnaf ve vatandaşlar salgına karşı uyarıldı. Pazar kurulmadan önce dezenfekte çalışmalarının da yapıldığını belirten Başkan Mehmet Çerçi, hem pazarcı esnafını hem de vatandaşı mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.