Güvenli kent Bornova

Bornova Belediyesi işçileri, çalışkanlıkları ve dürüstlükleri ile örnek olmaya devam ediyor. Ocak ayında Çamdibi’nde para dolu cüzdan bulup sahibine ulaşmasını sağlayan Zafer Yavaş’tan sonra, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yapan Cemil Vardar da, içinde döviz bulunan zarfı yetkililere teslim etti.

11 yıldır belediyede çalışan evli ve 1 çocuk babası Vardar, Büyükpark’ta çalıştığı sırada yerde bir zarf buldu.

Vardar, önce amirini aradı, sonra da belediyeye gidip olayı anlattı. Zarf, tutanakla emniyet görevlilerine teslim edildi. Belediye, işçinin bulduğu zarfın sahibine ulaşmak için sosyal medya üzerinden de paylaşımda bulundu.

Vardar’ı makamında ağırlayıp erdemli davranışı için teşekkür eden Başkan Mustafa İduğ, “Hak, hukuk ve adalet prensibiyle hareket ediyoruz. Bornova güvenli bir kent” dedi.