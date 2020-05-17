Güvenli limanlardan çıkın...

“Hayatınıza ait kara tahtaya istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken tek şey kendinizi iyi hissetmek. İçinizdeki gücü ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok gücü kendinize çekersiniz.”



“Eylem olmadı mı, vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem, zaman öldürmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir.”

“Her şeyden önce plan. Nuh Peygamber, gemisini yapmaya başladığı zaman daha yağmur başlamamıştı.”



“Bir konser çıkışında ünlü kemancı Fritz Kreisler’in bir hayranı ona doğru koşarak coşkuyla, ‘Sizin kadar güzel çalabilmek için bütün hayatımı verirdim’ der. Kreisler cevap verir, ‘Ben verdim.’

“Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar.

Güneş yalnız olsa da etrafına ışık saçar.

Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık.

Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar...”



Kara Afrika’da beyaz tehlike



Misyonerler geldiği zaman İncil onların, topraklar Afrikalılar’ın elindeydi. Bize gözlerimizi kapayarak dua etmesini öğrettiler. Gözümüzü açtığımız zaman ise İncil bizim, topraklar onların olmuştu.



Mutluluk, hepimizin sık sık kaybedip aradığı ama ne yazık ki çoğu kez pek bulamadığı hoş bir duygudur. Çoğu zaman bir türlü anlamak ya da yüzleşmek istemediğimiz şey, aradıklarımızın aslında kaybettiklerimizden ibaret olduğudur. Adam gitmiş, Picasso’nun balık resmine bakmış, “Bu nasıl balık?” demiş. Yanıt, “O balık değil ki, resim!”



40 yıl beş dakika!



Ehli keyfin, keyfini kim tazeler?



Sade elden, sade pişmiş, sade kahve tazeler...



Picasso, bir gün yemek yemek için lokantaya gitmiş. Yemeğini yerken kendisini tanıyan lokanta sahibi karısı için bir resim yapmasını istemiş. Yemek arasında lokanta sahibinin istediği resmi yapıp ona vermiş. Sıra hesap ödemeye geldiğinde Picasso, yemek ücretini ödemiş. Sonra kendisi lokanta sahibinden iki bin dolar istemiş. Lokanta sahibi küçük dilini yutar gibi olmuş. “Beş dakikada çizdiğiniz bu resim için bu kadar çok değil mi?” diye sorunca, “Beş dakika değil, 40 yıl beş dakika demiş Picasso!



Son yirmi yılımın en değerli etkinliğidir yürümek. Adımlarımla birlikte düşüncelerim de hareketleniyor. Bacak kaslarımda biriken öz güvense harcanan eforun bir tür karşılığı. Üçüncü ayı da yarıladık, evdeyiz. Alışkın olmadığımız bir durum bu. Evin içindeki gelgitler yetersiz kalıyor. Hele son günlerde oynatmaya az kaldı durumları kendini enikonu duyumsatıyor. Yazıya oturdum, yaprak kıpırdamıyor. El yazması defterlerimde hayata dair epey malzeme var. Bu hafta onlardan yararlandım. Yani hazıra kondum. En uygun zamanda, yollarda, kırlarda, sahillerde, birlikte özgürce yürümek umuduyla. Esen kalın. İyi pazarlar...



Biraz da gülelim!



Kadınlar bize her zaman büyük hedefler gösterir ve ona ulaşmamızı engellerler. Evlendikten sonra erkek ve kadın yazı-tura gibidir. Asla yüz yüze gelmezler ama hep beraberdirler. Hemant Joshi



Hiç yanıtlayamadığım en büyük soru şu ola gelmiştir: ‘Bir kadın ne ister?’ Alexandre Dumas



Bazı kişiler, uzun evliliğimizin sırlarını sorarlar. Biz haftada iki kez restorana gideriz. Biraz mum ışığı, akşam yemeği... Hafif müzik ve dans... O salı günleri gider, ben cuma. Sigmund Freud



Birinci adam, iftiharla benim karım bir melek; ikinci adam, çok şanslısın benim ki hala yaşıyor..



Henny Youngman



Hanımlar, lütfen kocalarınıza kızmayın, öfkelenmeyin. Bunların hepsi hikaye!





