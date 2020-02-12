‘Güvenli ortam verimi artırır’

“Yeşil OSB, Güçlü OSB ve Güvenli Gelecek” sloganıyla çalışmalarını yürüten Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) iş ortaklarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için jandarma karakolunun inşaat çalışmalarına başladı. Yeni yatırımcıların yer talepleri olduğunu belirten ALOSBİ Bölge Müdürü Harun Ardıç, “İşletme sayısı artıkça her türlü tehlikeden uzak, güvenliğinin üst seviyede olduğu bir ortam oluşturmak gerekiyor. Verimli bir çalışma ortamı için, güvenlik şart” dedi. 5 bini aşkın kişiyi istihdam eden bölgeyi kameralarla 24 saat izlenir durumuna getirdiklerini sözlerine ekleyen Ardıç, “Emniyet hizmetlerinin bölgemizde daha iyi bir şekilde verilmesi için hep beraber çalışacağız” diye konuştu.