Güvenli turizmin adresi: İzmir

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın’ı ziyaret etti.

İşler, İzmir’in güvenli kent olmasını sağlayan çabalarından dolayı Aşkın’a teşekkür plaketi sundu. Turizm sektörünün güvenlik ve asayiş konusunda en hassas sektörlerden biri olduğunu belirten İşler, İzmir’in suç endeksinin düştüğü, güven endeksinin yükseldiği bir kent olduğunu vurguladı.

‘Avantajlıyız’

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle etkin bir mücadele yürütüldüğünü, hijyen ve sağlık açısından güvenlik konusunun öne çıktığını kaydeden İşler, “İzmir’in dünyanın en güvenli turizm kentleri arasında. Güvenli kent olması, yurtiçinde ve dışında avantajlı duruma getiriyor. Bunun için canla başla çalışan başta Emniyet Müdürümüz Aşkın olmak üzere ekibine ve personeline teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Olay yaşanmadı’

İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da, Türkiye’nin terör olaylarının yoğun olduğu ülkelerle komşu olmasına rağmen güvenliğin en üst seviyede olduğunun altını çizdi. İzmir’de 1950’li yıllardan bu yana hiçbir turistin terör eylemlerinden zarar görmediğini hatırlatan Dr. Aşkın, “Turist kendini güvende hissetmeli ki ülkemize, şehrimize gelsin. İzmir genelinde her suçun önüne geçmeye çalışıyoruz” diye konuştu.