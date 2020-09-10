Güvenli turizmin adresi Türkiye!

Sporcuların uzun süredir seyahat edemedikleri için büyük bir arayışta olduklarını söyleyen Baraner, “Antalya’da dünyanın hiç bir yerinde olmayan 3 bin futbol kampı kapasitesi ve 20 golf sahasının yanında, futbol kampına hizmet edebilecek 180 saha, kamp turizmine hizmet eden 50 otel var. Dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar iyi koşullarda, güvenli turizm sunan bir yer yok” dedi. Baraner, “Türk misafirperverliğinin yanında turizmde yeni bir Türkiye algısı oluşuyor” diye konuştu.