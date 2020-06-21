Güvenli ve rahat ulaşım hamlesi

Güvenli ve rahat ulaşım sağlamak istediklerini belirten Öndeş, “Germencik Mursallı ve Kızılcapınar bağlantı yollarının Aydın Büyükşehir işbirliği ile yapımına başlandı. Hıdırbeyli ve İstasyon mahallerini de kapsayan proje, güzergahları ilçe merkezindeki hastaneye bağlayacak. Kurtuluş Caddesi ve 19 Mayıs Sokak’ta da yol yapım ve genişletme çalışmaları başladı” dedi.