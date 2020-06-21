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    HaberlerEge Haberleri Güvenli ve rahat ulaşım hamlesi
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    21.06.2020 - 00:03 |

    Güvenli ve rahat ulaşım hamlesi

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yol yapım ve düzenleme çalışmalarına ağırlık verdi.

    Güvenli ve rahat ulaşım hamlesi

    Güvenli ve rahat ulaşım sağlamak istediklerini belirten Öndeş, “Germencik Mursallı ve Kızılcapınar bağlantı yollarının Aydın Büyükşehir işbirliği ile yapımına başlandı. Hıdırbeyli ve İstasyon mahallerini de kapsayan proje, güzergahları ilçe merkezindeki hastaneye bağlayacak. Kurtuluş Caddesi ve 19 Mayıs Sokak’ta da yol yapım ve genişletme çalışmaları başladı” dedi.

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