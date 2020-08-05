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    05.08.2020 - 07:00 | | DHA

    Güvenli ve sağlıklı

    İZMİR’de, bir girişimcinin fiberglass (cam elyafı) malzemeden yaptığı portatif havuz, koronavirüs salgını döneminde izole tatil yapmak isteyenler tarafından büyük ilgi gördü.

    Güvenli ve sağlıklı

    İZMİR’de, bir girişimcinin fiberglass (cam elyafı) malzemeden yaptığı portatif havuz, koronavirüs salgını döneminde izole tatil yapmak isteyenler tarafından büyük ilgi gördü. Firma sahibi Ozan Gültekin (30), “Havuzun en önemli özelliğinin, toprağın kazılmasının yasak olduğu yerlerde ve sit alanlarında kullanılabilmesi. İstedikleri ebatta alabilirler. Fiyat 50 bin liradan başlayıp ilave aksesuarlarla beraber 80 bin liraya kadar çıkıyor” dedi. l

    Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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