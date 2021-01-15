Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı

Bayraklı Belediyesi’nde iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlara yönelik eğitim programı hazırlandı. Pandemi dolayısıyla çalışanlar, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nin bahçesindeki açık alanda bir araya geldi. 3 hafta boyunca sürecek programa Avrupa standartlarında beceri ve yeterliliklerini belgelemek için toplam 170 saha personeli katılacak. Programın sonunda sınava tabi tutulan çalışanlardan, başarılı olanlar mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak.

Bayraklı Belediyesi olarak iş güvenliği ve çalışanların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Başkan Serdar Sandal, “Personelimizin yaptıkları işin risklerinin de farkına varıp, olası sorunlara karşı önlemler alabilmesi, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması için bu tür eğitim programları önemli” dedi.