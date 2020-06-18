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    HaberlerEge Haberleri Güvenlik, atlı time emanet
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    18.06.2020 - 00:01 |

    Güvenlik, atlı time emanet

    Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan (JAKEM) geçici görevle gelen altı binici Muğla’nın dünyaca ünlü sahillerinde devriyeye başladı.

    Güvenlik, atlı time emanet

    Ortaca’nın Mavi Bayraklı Sarıgerme Sahili’nde devriye gezen ve yabancı dil de bilen tim, turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulunuyor.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız  görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.
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