12.07.2020 - 00:03 |
Güvenlik de sendikalı
Bornova Belediyesi bünyesinde çalışan 134 özel güvenlik ve 22 yardımcı Zabıta personeli de sendikal haklara kavuşuyor.
Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “SGK işkolu kodu farklılığı nedeniyle, 156 güvenlik çalışanımız sendikal örgütlenmeye katılamıyordu. Geçmişte toplu sözleşme kapsamı dışında kaldıkları için ücret düzenlemeleri Belediye Meclisi tarafından yapılmak durumunda kalan güvenlik görevlilerimiz, artık tüm sendikal haklardan eksiksiz faydalanabilecek, hayırlı olsun” dedi.
Personel, Başkan Mustafa İduğ’a çiçek vererek teşekkür etti.
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