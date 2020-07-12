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    HaberlerEge Haberleri Güvenlik de sendikalı
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    12.07.2020 - 00:03 |

    Güvenlik de sendikalı

    Bornova Belediyesi bünyesinde çalışan 134 özel güvenlik ve 22 yardımcı Zabıta personeli de sendikal haklara kavuşuyor.

    Güvenlik de sendikalı

    Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “SGK işkolu kodu farklılığı nedeniyle, 156 güvenlik çalışanımız sendikal örgütlenmeye katılamıyordu. Geçmişte toplu sözleşme kapsamı dışında kaldıkları için ücret düzenlemeleri Belediye Meclisi tarafından yapılmak durumunda kalan güvenlik görevlilerimiz, artık tüm sendikal haklardan eksiksiz faydalanabilecek, hayırlı olsun” dedi.

    Personel, Başkan Mustafa İduğ’a çiçek vererek teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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