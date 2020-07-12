Güvenlik de sendikalı

Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “SGK işkolu kodu farklılığı nedeniyle, 156 güvenlik çalışanımız sendikal örgütlenmeye katılamıyordu. Geçmişte toplu sözleşme kapsamı dışında kaldıkları için ücret düzenlemeleri Belediye Meclisi tarafından yapılmak durumunda kalan güvenlik görevlilerimiz, artık tüm sendikal haklardan eksiksiz faydalanabilecek, hayırlı olsun” dedi.

Personel, Başkan Mustafa İduğ’a çiçek vererek teşekkür etti.